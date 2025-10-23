Invitation à l’inauguration de l’épicerie solidaire « Au 5, fruits et légumes » du Breil Epicerie Solidaire « Au 5, fruits et légumes » Nantes

Vous êtes invités à l’inauguration de l’épicerie solidaire du Breil, qui se tiendra le jeudi 23 octobre, de 15h30 à 17h00, au 5 rue Jules Noël, à Nantes.Cette inauguration est accessible exclusivement aux habitants du quartier dont le quotient familial est inférieur à 650. Les denrées de proximité seront proposées à un tarif compris entre 10 % et 30 % de leur valeur marchande.Pour plus d’informations, vous pouvez vous renseigner auprès de la maison de quartier au, 52 rue du Breil.Au programme : présentation du projet, visite de l’épicerie, discours inauguraux, collation et moment de convivialité.Ce nouvel espace a été créé pour répondre aux besoins alimentaires des habitants du [nom du quartier], en proposant des produits frais et de qualité à moindre coût, dans un esprit de solidarité et de proximité.Au plaisir de vous accueillir pour célébrer cette initiative solidaire. Sincères salutations,

