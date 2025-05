Invitation à Sabine Azéma Souvenirs de Bertrand Tavernier – Musée Lumière Institut Lumière Lyon 8e Arrondissement, 10 juin 2025 18:30, Lyon 8e Arrondissement.

Invitation à Sabine Azéma Souvenirs de Bertrand Tavernier Musée Lumière Institut Lumière 25 rue du 1er Film Lyon 8e Arrondissement Rhône

Rencontre animée par Thierry Frémaux, avec lecture de passages de Mémoires interrompus de Bertrand Tavernier (Institut Lumière/Actes Sud)

Lyon 8e Arrondissement 69008 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 78 18 95 contact@institut-lumiere.org

English :

Hosted by Thierry Frémaux, with readings from Mémoires interrompus by Bertrand Tavernier (Institut Lumière/Actes Sud)

German :

Treffen unter der Leitung von Thierry Frémaux, mit Lesung von Passagen aus Mémoires interrompus von Bertrand Tavernier (Institut Lumière/Actes Sud)

Italiano :

Ospitato da Thierry Frémaux, con letture da Mémoires interrompus di Bertrand Tavernier (Institut Lumière/Actes Sud)

Espanol :

Presentado por Thierry Frémaux, con lecturas de Mémoires interrompus de Bertrand Tavernier (Institut Lumière/Actes Sud)

