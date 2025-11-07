Invitation à une permanence : Découvrez le Monde de l’Industrie ! Agence RENNES SUD Rennes

Invitation à une permanence : Découvrez le Monde de l’Industrie ! Agence RENNES SUD Rennes vendredi 7 novembre 2025.

Invitation à une permanence : Découvrez le Monde de l’Industrie ! Vendredi 7 novembre, 08h00 Agence RENNES SUD Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T08:00:00+01:00 – 2025-11-07T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-07T08:00:00+01:00 – 2025-11-07T11:00:00+01:00

Vous cherchez à donner un nouvel élan à votre carrière ou à explorer les nombreuses opportunités qu’offre le secteur de l’Industrie ? L’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) sera présente dans notre agence France Travail Rennes Sud le 07 Novembre de 9h à 12h pour vous accueillir et vous guider dans cet univers riche en perspectives. Venez échanger avec des experts de l’industrie et découvrir: – Les métiers qui recrutent activement – Des offres d’emploi à pourvoir dès maintenan

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518370 »}]

Vous cherchez à donner un nouvel élan à votre carrière ou à explorer les nombreuses opportunités qu’offre le secteur de l’Industrie ? 1 jeune 1 solution #TousMobilisés