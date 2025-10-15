Invitation au dialogue, à l’Assemblée nationale sur l’antisémitisme et l’islamophobie Assemblée nationale Paris

Invitation au dialogue, à l’Assemblée nationale sur l’antisémitisme et l’islamophobie Assemblée nationale Paris mercredi 15 octobre 2025.

Depuis le 7 octobre 2023, l’Amitié Judéo-Musulmane de France à Paris a engagé un travail de collecte et d’analyse pour mieux comprendre l’antisémitisme et l’islamophobie dans la capitale. Statistiques publiques, lectures médiatiques, enquêtes auprès d’habitants et contributions associatives composent une série de photographies complémentaires qui mettent en lumière la complexité de ces phénomènes, leur progression et leurs transformations.

Ce travail a une force particulière : il est porté directement par des personnes concernées, juives et musulmanes, qui analysent les mécanismes de racisme dont elles sont victimes, en soulignant à la fois convergences et différences de ces expériences.

Nous présenterons ces travaux empiriques le mercredi 15 octobre à 19h, au premier bureau de l’Assemblée nationale (50 places). Ce rendez-vous sera l’occasion d’un moment participatif où chacun pourra s’exprimer, nourrir le débat et contribuer à faire émerger de nouvelles propositions pour renforcer la lutte contre les discriminations.

Restitution du Rapport de l’AJMF Paris sur l’antisémitisme et l’islamophobie à Paris après le 7 Octobre 2023.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit

Inscription obligatoire avant vendredi 10/10 . Places limitées (50). Pièce identité valable exigée à l’entrée

Public adultes.

Assemblée nationale 126 rue de l’Université 75007 1er Bureau de l’Assemblée naionaleParis

https://forms.gle/wqRJr34QbzAkEdF27 +33676496641 ajmf-paris@orange.fr