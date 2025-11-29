Invitation au goûter des Aînés le 14 Décembre 2025 Salle des fêtes de Cambremer Cambremer

Invitation au goûter des Aînés le 14 Décembre 2025

Salle des fêtes de Cambremer Avenue des tilleuls Cambremer Calvados

Bonne nouvelle vous pouvez encore confirmer votre présence jusqu’au 02 Décembre 2025.

Le goûter des aînés le 14 Décembre 2025.

Appelez la mairie au 02 31 63 03 36 ou déposez le bulletin réponse à la Mairie ou dans la boîte aux lettres extérieure. .

English :

Good news: you can still confirm your attendance until December 02, 2025.

Seniors’ party on December 14, 2025.

