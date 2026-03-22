Invitation au voyage Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 11:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Concert-lectureLe duo voix-guitare d’Amelia Strum et Djilali Ghezali vous convie à une balade musicale autour du monde et de la richesse de ses cultures et de ses langues. Un concert-lu inspiré de livres pour enfants.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



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