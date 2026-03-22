Invitation au voyage Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Invitation au voyage Médiathèque Lisa Bresner

Invitation au voyage Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 18 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 11:00 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99 

Concert-lectureLe duo voix-guitare d’Amelia Strum et Djilali Ghezali vous convie à une balade musicale autour du monde et de la richesse de ses cultures et de ses langues. Un concert-lu inspiré de livres pour enfants.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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