Invitation au voyage sur l’île de Versailles – Île de Versailles Nantes, 22 mai 2025 17:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 17:30 – 19:00

Gratuit : non Prix libre dès 12€ => Donnez un peu plus et offrez une place suspendue (offerte à une personne qui n’a pas les moyens) ++ Tarif Étudiants et carte blanche : 8€ – Paiement sur place Prix libre dès 12€ => Donnez un peu plus et offrez une place suspendue (offerte à une personne qui n’a pas les moyens)Tarif étudiants et carte blanche : 8€- Paiement sur place Sur réservation : contact@lesbaladesdolivia.fr – 06 79 81 85 16 Adulte, Senior, Etudiant, En famille

Une petite balade entre le boulot et l’apéro, ça vous tente ?En cheminant au travers de ce jardin à l’imaginaire japonisant enlacé par l’Erdre, Olivia vous invite à une balade botanique et sensorielle dépaysante portée par l’énergie saisonnière, réveillant aussi l’histoire de cette île.Une échappée hors du temps et des frontières, au milieu de flores d’ici et d’ailleurs s’épanouissant entre minéral et aquatique pour profiter pleinement d’un moment de détente et de partage.+ Dégustation de boisson faite maison offerte. > Sur réservation – Lieu de rendez-vous donné à la confirmation ++ Des balades sur mesure (balades privées) sont aussi disponibles dès 3 pers. Contactez-moi pour composer ensemble !++ Suivez l’actualité des Balades d’Olivia avec La Lettre d’info mensuelle (demande inscription par mail) et sur www.lesbaladesdolivia.fr et www.facebook.com/BaladesOlivia

Île de Versailles Nantes 44000

0679818516