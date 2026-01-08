Invitation au voyage sur une île Zone industrielle Labarre Nérac

Invitation au voyage sur une île

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Ancienne professeure des écoles, Odette Nadale se lance dans un défi intime et courageux présenter son écriture et donner voix à ses poésies, les partager avec le public.

Des textes ciselés, habités, qui invitent à ralentir, à écouter, à ressentir.

Pour accompagner cette traversée poétique, Marguerite Jouve à la flûte traversière et Sophie Boucher à l’alto, tissent un écrin musical délicat, prolongeant les mots, les silences et les émotions.

Un moment tendre et généreux, où la poésie se fait vivante, portée par la musique, dans un esprit de partage et de douceur. Un voyage intérieur, simple et précieux, à vivre ensemble. .

