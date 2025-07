Invitation aux Jeux en Bois Rue des Nières Ébreuil

Invitation aux Jeux en Bois Rue des Nières Ébreuil vendredi 25 juillet 2025.

Invitation aux Jeux en Bois

Rue des Nières Au plan d’eau Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

VIVA SIOULE et le Secours Catholique s’associent pour une journée conviviale jeux en bois pour tous et braderie solidaire. Vêtements enfants (0-16 ans à 0.50€/1€), matériel de puériculture et jeux à prix doux, tout en soutenant une bonne cause.

Rue des Nières Au plan d’eau Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 74 80 contact@vivasioule.fr

English :

VIVA SIOULE and Secours Catholique join forces for a fun-filled day: wooden games for all, and a charity sale. Children’s clothing (0-16 years at 0.50?/1?), childcare equipment and games at low prices, all while supporting a good cause.

German :

VIVA SIOULE und Secours Catholique veranstalten gemeinsam einen geselligen Tag: Holzspiele für alle und ein solidarischer Flohmarkt. Kinderkleidung (0-16 Jahre für 0,50/1), Babyausstattung und Spiele zu günstigen Preisen, während Sie gleichzeitig einen guten Zweck unterstützen.

Italiano :

VIVA SIOULE e Secours Catholique si uniscono per una giornata all’insegna del divertimento: giochi in legno per tutti e vendita di beneficenza. Vestiti per bambini (0-16 anni a 0,50?/1?), attrezzature per l’infanzia e giochi a prezzi bassi, il tutto per sostenere una buona causa.

Espanol :

VIVA SIOULE y Secours Catholique se unen para una jornada llena de diversión: juegos de madera para todos y venta benéfica. Ropa infantil (0-16 años a 0,50€/1€), material de puericultura y juegos a precios bajos, todo ello apoyando una buena causa.

