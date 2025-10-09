Invitation aux olympiades intergénérationnelles Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines

Invitation aux olympiades intergénérationnelles Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines jeudi 9 octobre 2025.

Invitation aux olympiades intergénérationnelles

Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 09:30:00

fin : 2025-10-09 16:30:00

Date(s) :

2025-10-09

Bougeons, jouons, partageons !

.

Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 72 08

English :

Let’s move, play and share!

German :

Bewegen, spielen, teilen!

Italiano :

Muoviamoci, giochiamo e condividiamo!

Espanol :

¡Movámonos, juguemos y compartamos!

L’événement Invitation aux olympiades intergénérationnelles Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme Destination Nord Charente