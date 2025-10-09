Invitation aux olympiades intergénérationnelles Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines
Invitation aux olympiades intergénérationnelles Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines jeudi 9 octobre 2025.
Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines Charente
Début : 2025-10-09 09:30:00
fin : 2025-10-09 16:30:00
2025-10-09
Bougeons, jouons, partageons !
Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 72 08
English :
Let’s move, play and share!
German :
Bewegen, spielen, teilen!
Italiano :
Muoviamoci, giochiamo e condividiamo!
Espanol :
¡Movámonos, juguemos y compartamos!
