Invitation de l’écrivain Laurent Gauthier Redon

Invitation de l’écrivain Laurent Gauthier

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-05 17:30:00

fin : 2026-02-05 19:30:00

2026-02-05

Lecture à voix haute du livre Ni chien, Ni méchant par les lecteurs de la Bicoque en présence de son auteur qui vous proposera dans la foulée un atelier écriture.

Ce que j’aime avant tout c’est de partager ma passion des livres et de l’écriture avec les autres et c’est pour cette raison que je ne fais aucune différence entre lire, écrire, faire écrire, ou parler de littérature (grande ou petite). D’ailleurs, dans la vie, mon hobby préféré consiste à animer des ateliers littéraires très drôles avec des personnes éloignées de cet univers ou dans les hôpitaux avec des publics empêchés, c’est à dire faire des choses qui paraissent impossibles avec des gens qui ne s’en sentent absolument pas capables. Et à chaque fois c’est un émerveillement. .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

