Invitation dîner – conférence du Club HEC Développement International :« YABUSAME, Au galop vers les dieux » Le restaurant l’Epopée Paris

Dîner – conférence du Club HEC Développement International et de l’Association Dosokai

le mercredi 10 décembre 2025 à partir de 19h00

dans le restaurant l’Epopée,

sis au 52, rue Léon Frot 75011 Paris

M° Charonne ou Philippe-Auguste

cf. son site internet : Epopee / Bistronomique / Paris

Notre intervenant sera Jean Donnadieu (H93),

Auteur d’un livre récent intitulé

« YABUSAME, Au galop vers les dieux »

Le Club HEC Développement International fait partie de l’association HEC Alumni. Il regroupe à l’heure actuelle 4421 membres, et organise de nombreuses conférences sur de grands sujets internationaux, ainsi qu’un afterwork mensuel, dont le sujet (un pays, une région du monde ou un continent) varie chaque mois. Ces afterworks ont lieu le deuxième mardi de chaque mois à l’Hôtel Melia Rue Cambon, non loin de la Place de la Concorde. Le prochain afterwork franco-japonais y aura lieu le mardi 13 Janvier 2026.

L’association Dosokaï regroupe de son côté des anciens des plus grandes universités japonaises (Hitotsubashi, Keio, Todaï, Waseda,…), ainsi que des diplômés de grandes écoles françaises qui ont une expérience japonaise, qu’il s’agisse d’écoles de commerce (HEC, ESSEC, ESCP…), d’écoles d’ingénieur (X, Centrale…) ou de l’ENA et de Sciences Po. Elle organise régulièrement des événements à Paris (conférences, dîners…), à l’initiative de ses membres.

La soirée commencera par une conférence donnée par Jean Donnadieu, et portera sur son ouvrage publié très récemment et qui a pour titre « Yabusame, Au galop vers les dieux », Yabusame étant uns discipline japonaise consistant à tirer à l’arc depuis un cheval lancé au galop.

Il faut d’emblée préciser que Jean est le seul étranger « occidental » admis dans l’association des pratiquants de Yabusame et que le seul autre étranger de cette association est un cavalier mongol !

En complément de ce qui figure ci-dessus, voici les informations que Jean nous a fournies sur son parcours :

Jean commence son expérience professionnelle au sein du Groupe Hermès au Japon, dans la Finance puis en Sales & Marketing.

Il intègre le Groupe Renault au début de l’Alliance Renault-Nissan en 1999 et développe son expertise dans les Achats pour les synergies entre les 2 Groupes. Puis il rejoint la BU Renault Après-Vente, en charge du commerce de l’Europe du Sud et de la région Asie-Afrique. Il prend ensuite des postes de responsable du business Après-Vente en expatriation en Suède pour les pays scandinaves puis en Pologne pour les pays de l’Est.

En 2014, il rejoint le partenaire Nissan comme responsable des véhicules électriques pour le B2B, puis devient responsable du Global Sales de la marque INFINITI, basé au Japon. Il est aujourd’hui au sein de la Division Sales & Marketing responsable des grands comptes internationaux. Sa mission principale est d’accélérer l’électrification des ventes et de contribuer activement à la transition CO₂, en partenariat avec des clients mondiaux.

Le programme de cette soirée hors normes s’établira donc comme suit :

19h00 : ouverture des portes du restaurant l’Epopée

19h45 – 20h30 : conférence de Jean Donnadieu, suivie d’une séance de questions – réponses. Nous serons assis comme dans une grande salle du restaurant, et Jean fera sa présentation en projetant ses slides et les pages de son livre. Cette conférence se fera en français.

20h30 : début du dîner-buffet, pour un coût très ajusté de 50€ par personne. Le menu, concocté par le chef Togo-san et très gastronomique, inclura notamment du chrorizo et du saucisson ibérique, du lomo aux grains de fenouil, de la terrine de foie de volaille, des légumes de saison dip houmous, des tempuras de sardine avec une sauce verte, du chou-fleur avec une sauce aux anchois sur tortilla, du poulet frit kara-age avec une mayonnaise pimentée, de la poitrine de porc caramélisée avec des figues, et enfin de la panacotta parfumée au Hojicha au kuromitsu et à ma crème Chantilly.

Nous connaissons bien le chef japonais Togo-san, car il était jusqu’à récemment dans un autre restaurant du nom de « 20 vins d’art » dans le 4ème arrondissement de Paris. Le menu inclura bien sûr un peu de vin (car c’est aussi sa spécialité !), mais chacun pourra s’il a la gorge trop sèche en commander pour son compte des bouteilles issues de sa très belle carte de vins.

Si nous atteignons un nombre de convives de 60 personnes, le restaurant sera privatisé (kashikiri) en totalité pour nous. Dans le cas contraire, l’Epopée ne sera privatisée qu’en partie. Le restaurant comprend plusieurs salles réunies les unes aux autres, mais il n’y aura pas de « plan de table », et il sera bien entendu possible de changer de table en cours de repas.

C’est du reste ce que fera Jean Donnadieu, qui viendra s’asseoir successivement à chaque table pour vous dédicacer personnellement le magnifique ouvrage que vous lui aurez acheté (paiement par chèque ou en espèces, au prix de 24€ TTC).

Un élément important est à noter : afin de pouvoir acheter la nourriture et organiser convenablement cette soirée, Togo-san nous demande de clôturer les inscriptions le 3 décembre. Au-delà de cette date, les inscriptions ne seront plus possibles.

Vous pouvez vous inscrire à cette soirée en cliquant CI-DESSOUS !

En espérant vous y retrouver nombreux !

Bernard Tézé (H84), ancien Président et membre du Bureau du Club Développement International (CDI)

Moulay Rachid Bourazza (E13), membre du Bureau du Club Développement International

Pierre-Yves Carpentier (H81), Président du CDI

