INVITATION DUO A L'UNISSON Chauffailles samedi 14 février 2026.
Quinthessence Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 50 EUR
Début : 2026-02-14 16:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14
Atelier Spécial St Valentin
Un cadeau original à partager
Duo à l’unisson
Danses d’inspiration Latino, massages et relaxation.
Pour tous les couples qui souhaitent prendre soin de leur relation et partager un moment de douceur et de connexion.
Accessible à tous et imaginer pour se délecter !
Sur réservation dans la limite des places disponibles .
Quinthessence Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 52 17 95 sodanceworld@hotmail.com
