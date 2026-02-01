INVITATION DUO A L’UNISSON

Quinthessence Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Atelier Spécial St Valentin

Un cadeau original à partager

Duo à l’unisson

Danses d’inspiration Latino, massages et relaxation.

Pour tous les couples qui souhaitent prendre soin de leur relation et partager un moment de douceur et de connexion.

Accessible à tous et imaginer pour se délecter !

Sur réservation dans la limite des places disponibles .

Quinthessence Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 52 17 95 sodanceworld@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : INVITATION DUO A L’UNISSON

L’événement INVITATION DUO A L’UNISSON Chauffailles a été mis à jour le 2026-02-03 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais