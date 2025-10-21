Invitation lancement vidéo Kerbourgnec patrimoine invisible Centre culturel – Saint-Pierre-Quiberon
Invitation lancement vidéo Kerbourgnec patrimoine invisible Centre culturel – Saint-Pierre-Quiberon mardi 21 octobre 2025.
Invitation lancement vidéo Kerbourgnec patrimoine invisible
Centre culturel – 1 Rue Georges Clemenceau Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Début : 2025-10-21 11:00:00
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Suite à la projection, une visite du site de kerbourgnec vous sera proposée.
Visite gratuite sur inscription mediationculturelle@saintpierrequiberon.fr
Cette vidéo produite dans le cadre de l’appel à projets de la Région Bretagne consacré au patrimoine maritime, a pour objectif de sensibiliser les habitants à la richesse de leur patrimoine maritime de proximité. .
Centre culturel – 1 Rue Georges Clemenceau Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 73 72
