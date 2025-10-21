Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Invitation lancement vidéo Kerbourgnec patrimoine invisible Centre culturel – Saint-Pierre-Quiberon

Centre culturel – 1 Rue Georges Clemenceau Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Début : 2025-10-21 11:00:00
2025-10-21

Suite à la projection, une visite du site de kerbourgnec vous sera proposée.
Visite gratuite sur inscription mediationculturelle@saintpierrequiberon.fr
Cette vidéo produite dans le cadre de l’appel à projets de la Région Bretagne consacré au patrimoine maritime, a pour objectif de sensibiliser les habitants à la richesse de leur patrimoine maritime de proximité.   .

