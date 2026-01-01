Invitation Les Chèvres d’Argonne par Sophie Laluc Chèvrerie d’Argonne Villers-en-Argonne

Invitation Les Chèvres d’Argonne par Sophie Laluc

Chèvrerie d’Argonne 16 Rue du Chemin de Châlons Villers-en-Argonne Marne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24 16:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Tout public

Au cœur de la Chèvrerie de Sophie Laluc, chaque instant révèle la passion d’un métier et l’attachement à un savoir-faire traditionnel. Des chèvres à la fromagerie, la visite offre une immersion dans la vie de l’élevage, entre authenticité et partage. La dégustation finale de fromages fermiers vient parfaire cette expérience tout en douceur et en gourmandise.

Réservation conseillée. .

Chèvrerie d’Argonne 16 Rue du Chemin de Châlons Villers-en-Argonne 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83

