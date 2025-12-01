Invitation l’Opéra de Paris à la Microfolie Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire
Invitation l’Opéra de Paris à la Microfolie Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire vendredi 12 décembre 2025.
Saint-Florent-le-Vieil 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
2025-12-12
Saint-Florent-le-Vieil 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 46 36 microfolie@mauges-sur-loire.fr
English :
Invitation: Paris Opera at Micro-Folie Mauges-sur-Loire
German :
Einladung: Die Pariser Oper in der Micro-Folie Mauges-sur-Loire
Italiano :
Invito: l’Opera di Parigi alla Micro-Folie Mauges-sur-Loire
Espanol :
Invitación: la Ópera de París en la Micro-Folie Mauges-sur-Loire
