Invitation l’Opéra de Paris à la Microfolie Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Invitation l’Opéra de Paris à la Microfolie

Saint-Florent-le-Vieil 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Invitation l’Opéra de Paris à la Micro-Folie Mauges-sur-Loire

Invitation l’Opéra de Paris à la Micro-Folie Mauges-sur-Loire .

Saint-Florent-le-Vieil 2 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 46 36 microfolie@mauges-sur-loire.fr

English :

Invitation: Paris Opera at Micro-Folie Mauges-sur-Loire

German :

Einladung: Die Pariser Oper in der Micro-Folie Mauges-sur-Loire

Italiano :

Invito: l’Opera di Parigi alla Micro-Folie Mauges-sur-Loire

Espanol :

Invitación: la Ópera de París en la Micro-Folie Mauges-sur-Loire

L’événement Invitation l’Opéra de Paris à la Microfolie Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges