Invitation Peindre avec les mains. Atelier gratuit Restaurant Les Petites Cantines Mâcon samedi 17 janvier 2026.
Restaurant Les Petites Cantines 34 Rue Joseph Dufour Mâcon Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17 12:00:00
2026-01-17
Peindre avec les mains pour seuls outils ou comment se découvrir à travers les gestes et les couleurs ? .
Sans en avoir l’air, tout en vous amusant, vous faites un beau travail intérieur.
Vous activez votre pouvoir créateur, vous jouer avec la matière, avec les couleurs, avec votre corps.
Cet atelier est destiné à toute personne adulte même débutante. .
Restaurant Les Petites Cantines 34 Rue Joseph Dufour Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
