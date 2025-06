Isère

Certaines animations sont gratuites en accès libre, d’autres payantes sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-06T10:15:00 – 2025-07-06T12:30:00

Fin : 2025-07-06T13:30:00 – 2025-07-06T18:45:00

Invitation pour un bal fantastique !

Découvrez l’art du bal du XIXe siècle à travers une journée familiale, festive et immersive : initiation aux danses de salon, ateliers créatifs pour petits et grands, rencontres costumées autour des codes vestimentaires et de maintien puis un grand bal fantastique !

Au programme :

• Ateliers familles – sur réservation

 Ciel mes bijoux… de papier à 10h15 | De 9 à 99 ans | 2h | 6€/pers.

Fabriquez de délicats bijoux en papier inspirés de l’esthétique du XIXe siècle. Un accessoire à porter sans modération.

 Accessoires de bal à 10h30 | De 7 à 99 ans | 1h30 | 5€/pers.

Créez vos élégants accessoires de bal : nœuds papillon, montres à gousset, et éventails décorés.

 Carnet de bal & initiation à la danse de salon à 13h30 | De 7 à 12 ans | 2h30 | 6€/enfant

Les enfants apprendront les bases de plusieurs danses comme la mazurka des sourires ou encore la baby polka, tout en confectionnant leur carnet de bal pour consigner les figures apprises. De quoi être fin prêt !

Animés par Charlotte Barbut, artisane d’art d’objets en papier ou carton, Annie Vinot Le Borgne, danseuse et chorégraphe & Laurence Matesa, plasticienne

• Rencontres costumées avec les danseurs de la compagnie Révérences, danses et contredanses – De 13h30 à 17h | Gratuit | En continu

Des danseurs costumés vous entraîneront dans l’univers raffiné des bals d’antan en dévoilant les dessous de ces événements mondains et d’authentiques objets. Les différentes pièces des habits, de la redingote à la robe à crinoline, le salut et le maintien ou encore le mystérieux langage de l’éventail n’auront plus de secret pour vous !

• Grand bal fantastique – À 17h15 | Ouvert à tous | 1h30 | Gratuit | Rendez-vous sous les halles de La Côte Saint-André

Accompagnés par les danseurs de la Compagnie Révérences, danses et contredanses, revivez l’ambiance festive des bals d’autrefois. Franchissez le pas, laissez-vous guider et entrez dans la danse !

Si vous le souhaitez, arborez un accessoire en clin d’œil au XIXe siècle.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}]

