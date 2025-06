Invitation // Soirée annuelle IPSA Alumni 2025 – Public House Paris Paris 3 juillet 2025

Chers Alumni,

Nous avons le plaisir de vous convier au temps fort annuel de la communauté.

L’occasion idéale pour se retrouver, célébrer ensemble et accueillir chaleureusement la Promotion 2024 dans la grande famille IPSAlumni !

Jeudi 3 juillet 2025

PUBLIC HOUSE – 21 Rue Daunou, 75002 Paris

19h00

Venez partager une soirée agréable et conviviale au cœur de la capitale. Votre présence apportera une touche spéciale à cet événement !

Merci de confirmer votre participation avant le 20 juin en remplissant le formulaire d’inscription ci-dessous.

Attention, le nombre de places est limité, alors inscrivez-vous vite pour garantir votre présence !

Pour tout renseignement : [ipsa.alumni@ipsa.fr](mailto:ipsa.alumni@ipsa.fr)

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance le qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-03T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-03T23:00:00.000+02:00

Public House Paris 21 Rue Daunou, 75002 Paris Quartier Gaillon Paris 75002 Paris