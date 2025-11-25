INVITATION SPECIALE- SEMAINE DE L’INDUSTRIE Agence Montrouge Montrouge

INVITATION SPECIALE- SEMAINE DE L’INDUSTRIE Mardi 25 novembre, 08h30 Agence Montrouge Hauts-de-Seine

Vous êtes demandeur d’emploi, allocataire du RSA ou bénéficiaire de l’accompagnement global. Vous résidez dans le département des Hauts de Seine 92. Venez découvrir les métiers porteurs du secteur de l’industrie lors de la matinée de présentation animée par ACTIVITY.

Présentation des différents métiers de l’industrie Information sur les opportunités d’emploi et de formation Une belle occasion de découvrir un secteur qui recrute et d’envisager de nouvelles perspectives professionnelles!

Agence Montrouge 92120 Montrouge Montrouge 92120 Quartier Plein Sud Hauts-de-Seine Ile-de-France

La semaine de l'industrie Découverte secteur / métier