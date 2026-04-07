Invitations à la découverte des métiers du tourisme avec Airlise Formation, Airlise Formation, Saint-Paul

Invitations à la découverte des métiers du tourisme avec Airlise Formation Mardi 7 avril, 08h30 Airlise Formation La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T06:30:00+02:00 – 2026-04-07T10:00:00+02:00

Fin : 2026-04-07T06:30:00+02:00 – 2026-04-07T10:00:00+02:00

Dans le cadre de la Semaine des Métiers du Tourisme, Airlise Formation organise des portes ouvertes à la Réunion afin de mettre en lumière les métiers du voyage, du tourisme et de l’aérien, et de favoriser les rencontres entre professionnels, apprenants et futurs candidats.

Cet événement a pour objectif de proposer une immersion concrète dans les différents métiers du secteur, à travers des temps d’échanges, des témoignages et des présentations de parcours inspirants. Il permettra aux participants de mieux appréhender les réalités du terrain, les opportunités de carrière ainsi que les compétences attendues.

Ces portes ouvertes seront également dédiée aux échanges, au recrutement et au développement des partenariats avec les entreprises, dans une dynamique de valorisation des talents et d’accompagnement vers l’emploi.

Venez nombreux !

Airlise Formation 4 rue Jules Thirel, Savanna, Saint Paul Saint-Paul 97460 La Réunion La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://share.hsforms.com/1A8r56CzrRpuOOgAR4571QAbo6ag »}]

Cap sur les métiers du tourisme avec Airlise Formation ! formation tourisme métiers du tourisme

@airliseformation