INVITE-MOI – INVITE-MOI – CIE PYRAMID – ‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL Rouziers De Touraine samedi 11 octobre 2025.

INVITE-MOI – INVITE-MOI – CIE PYRAMID Début : 2025-10-11 à 17:00. Tarif : – euros.

Pièce chorégraphique Jeune public à partir de 6 ans – Durée 45minIl était une fois…Un enfant qui n’avait pas été invité à l’anniversaire de son camarade d’école. L’histoire d’Invite-moi commence ainsi : un sentiment d’injustice, une peine immense, et un tas de questionnements…Courses poursuites, face-à-face, bagarres, retrouvailles… Pas une seconde de répit pour nos deux personnages ! Emporté dans un véritable tourbillon d’aventures, le spectateur devient le témoin privilégié de leurs échanges. Un spectacle tendre et drôle à découvrir entre enfants et grands enfants !

‘LES QUATRE VENTS’ ESPACE CULTUREL LES BLOURDIERS 37360 Rouziers De Touraine 37