AGENDA · Bohars
Invite une amie ou un ami, Route de Milizac 29820 Bohars, Bohars
samedi 3 octobre 2026 · Route de Milizac 29820 Bohars · Bohars
Informations pratiques
Invite une amie ou un ami Samedi 3 octobre, 09h45, 11h20 Route de Milizac 29820 Bohars Finistère
Gratuit, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:45:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:20:00+02:00 – 2026-10-03T12:15:00+02:00
Découverte du Step pour tous
Route de Milizac 29820 Bohars Route de Milizac, 29820 Bohars Bohars 29820 Finistère Bretagne
Découverte du step