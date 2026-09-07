Invite une amie ou un ami, Route de Milizac 29820 Bohars, Bohars

Informations pratiques

Invite une amie ou un ami Samedi 3 octobre, 09h45, 11h20 Route de Milizac 29820 Bohars Finistère

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:45:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:20:00+02:00 – 2026-10-03T12:15:00+02:00

Découverte du Step pour tous

Route de Milizac 29820 Bohars Route de Milizac, 29820 Bohars Bohars 29820 Finistère Bretagne

Découverte du step