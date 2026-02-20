Invités du Musée Vauban Musée Vauban Saint-Léger-Vauban
Invités du Musée Vauban Musée Vauban Saint-Léger-Vauban samedi 4 avril 2026.
Invités du Musée Vauban
Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-04-04
A l’occasion des 30 ans du Musée Vauban, tous visiteur fêtant aussi ses 30 ans en 2026, sera l’invité du musée l’entrée est offerte aux personnes ayant 30 ans en 2026. .
Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 26 30 maison.vauban@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Invités du Musée Vauban
L’événement Invités du Musée Vauban Saint-Léger-Vauban a été mis à jour le 2026-02-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)