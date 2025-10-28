Invitez la faune chez vous de l’observation à la fabrication Ohnenheim
Invitez la faune chez vous de l’observation à la fabrication Ohnenheim mardi 28 octobre 2025.
Invitez la faune chez vous de l’observation à la fabrication
Ohnenheim Bas-Rhin
Début : Mardi 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28 16:30:00
2025-10-28
Apprenez à fabriquer des gîtes et à repérer les refuges naturels de la faune autour de chez vous !
Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org
English :
Learn how to make cottages and identify natural wildlife refuges around your home!
German :
Lerne, wie du Unterkünfte herstellst und natürliche Zufluchtsorte für Tiere in deiner Umgebung ausfindig machst!
Italiano :
Imparate a costruire casette e a identificare i rifugi naturali per la fauna selvatica intorno a casa vostra!
Espanol :
Aprenda a hacer casitas y a identificar refugios naturales para la fauna salvaje en los alrededores de su casa
