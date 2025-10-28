Invitez la faune chez vous de l’observation à la fabrication Ohnenheim

Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mardi 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

2025-10-28

Apprenez à fabriquer des gîtes et à repérer les refuges naturels de la faune autour de chez vous !

Apprenez à fabriquer des gîtes et à repérer les refuges naturels de la faune autour de chez vous ! Participez aussi à des ateliers créatifs pour faciliter leurs observation, mieux comprendre leurs besoins et agir concrètement en faveur de la biodiversité. 0 .

Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org

English :

Learn how to make cottages and identify natural wildlife refuges around your home!

German :

Lerne, wie du Unterkünfte herstellst und natürliche Zufluchtsorte für Tiere in deiner Umgebung ausfindig machst!

Italiano :

Imparate a costruire casette e a identificare i rifugi naturali per la fauna selvatica intorno a casa vostra!

Espanol :

Aprenda a hacer casitas y a identificar refugios naturales para la fauna salvaje en los alrededores de su casa

