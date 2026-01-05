Iolanta Piotr Ilitch Tchaïkovsky Rouen

Iolanta Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Durée 1h40, sans entracte

En russe surtitré en français

Dernier chef-d’œuvre de Tchaïkovsky, Iolanta est un trésor du romantisme, rarement joué sur scène. Cette version de concert révèle toute sa pureté musicale et émotionnelle. Princesse du silence et des parfums, Iolanta ignore tout de la vue et de sa propre cécité. Alors, quand elle rencontre l’amour sur son chemin, c’est par la voix que passe l’émotion, lui laissant entrevoir un monde nouveau. Ce conte initiatique, à l’innocence lumineuse, inspire à Tchaïkovsky une musique d’une rare beauté, où dialoguent certains des plus beaux chœurs du répertoire russe et un duo d’amour bouleversant. Dans cette version de concert, l’opéra se déploie dans sa forme la plus pure celle du son seul, porté par une distribution d’exception. Une heure quarante de musique envoûtante dont chaque accord éclaire la poésie du livret. Un moment suspendu, où l’âme de Tchaïkovsky se livre dans toute sa sensibilité.

– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle

– Gilets vibrants, samedi 7 mars 18h .

