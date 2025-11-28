IOTUNN IN VAIN NEPHYLIM – LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris

L’AVENTURE PIRATE DE NOEL Début : 2025-12-22 à 15:00. Tarif : – euros.

Ohé moussaillon ! Tu rêves de prendre le large ? Partir à la découverte de trésors ? Affronter des pirates ?Cette aventure est faite pour toi ! Viens découvrir et participer à l’incroyable Aventure Pirate avec Quentin et sa destinée rocambolesque ! Souhaitant offrir un cadeau de Noël pour son Papi, il part en quête d’un trésor de pirate ! Un périple qui prend place au temps des boucaniers; alors prend ton épée, ta boussole et ta longue vue. Prépare toi à affronter la terreur des océans, le terrible Barbe noire !Un spectacle interactif et dynamique qui mêle musique, marionnette et ombres chinoises. Pour les petits matelots et les vieux loups de mer.Auteur : Quentin JaffrèsArtistes : Quentin Jaffrès

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42