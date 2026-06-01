Iparralai bestan fête de l’école de musique Saint-Jean-le-Vieux
Iparralai bestan fête de l’école de musique Saint-Jean-le-Vieux samedi 20 juin 2026.
Saint-Jean-le-Vieux
Iparralai bestan fête de l’école de musique
Château Salha Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 15:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Ombres chinoises, musique, chorale. Pique-nique à partager, buvette Iparralai. .
Château Salha Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 24 68 27 iparralai@gmail.com
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English : Iparralai bestan fête de l’école de musique
L’événement Iparralai bestan fête de l’école de musique Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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