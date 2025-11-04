IPHIGENIE A SPLOTT – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

mardi 4 novembre 2025.

Début : 2025-11-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Iphigénie à Splott Dary Owen Dans cette tragédie rock and roll et magnifique, l’auteur Gary Owen transpose l’héroïne antique Iphigénie à Splott, une banlieue de Cardiff touchée par le chômage et la précarité. Effie habite à Splott, un quartier de Cardiff, la capitale du Pays de Galles, touché par la désindustrialisation, le chômage et la paupérisation. Effie, c’est le genre de fille qu’on évite de regarder dans les yeux quand on la croise dans la rue, qu’on se permet de juger l’air de rien. Effie, on croit la connaître, mais on n’en connaît pas la moitié. Tous les lundis, elle se jette dans une spirale d’alcool et de drames, et émerge au bout de trois jours d’une gueule de bois pire que la mort pour mieux recommencer. Et puis, un soir, l’occasion lui est offerte d’être plus que ça. Splott, c’est là que l’auteur de la pièce, Gary Owen, a grandi. En s’inspirant de la mythologie grecque, il invente une Iphigénie combative et drôle, pour parler des classes sociales les plus meurtries par les coupes drastiques effectuées dans les budgets de la santé et du social.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69