IPHIGENIE et AGAMEMNON de Tiago Rodrigues MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS mercredi 11 février 2026.
Les élèves d’art dramatique, de Félix Pruvost, et de Musiques Actuelles de Cécile Muguet-Notter, mettent en parole, en geste et en musique, 2 pièces de Tiago Rodrigues : « Iphigénie » et Agamemnon ».
Rendez-vous mercredi 11 février à 19h15 à la MPAA-Saint Germain.
Le mercredi 11 février 2026
de 19h15 à 21h30
gratuit Public jeunes et adultes.
MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS
