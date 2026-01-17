IPHIGENIE et AGAMEMNON de Tiago Rodrigues MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Les élèves d’art dramatique, de Félix Pruvost, et de Musiques Actuelles de Cécile Muguet-Notter, mettent en parole, en geste et en musique, 2 pièces de Tiago Rodrigues : « Iphigénie » et Agamemnon ».



Rendez-vous mercredi 11 février à 19h15 à la MPAA-Saint Germain.

Le mercredi 11 février 2026

de 19h15 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes.

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

dac-cma7communication@paris.fr



