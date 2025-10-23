Physique de l’avion : le point de vue d’un motoriste IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace Ivry-sur-Seine

Physique de l’avion : le point de vue d’un motoriste par l’IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace

L’ #IPSA a le plaisir d’accueillir Laurent Bovet, Expert Sénior chez Safran, pour la deuxième conférence #IPSADemain de l’année.

Il partagera sa vision d’expert sur le thème :

« Physique de l’avion : le point de vue d’un motoriste »

Une rencontre inspirante pour les étudiants du campus IPSA de Paris-Ivry, au cours de laquelle les étudiants pourront échanger avec un passionné d’aéro, ancien officier de l’Armée de l’Air et auteur de l’ouvrage « Dynamique du vol ».

Jeudi 23 octobre 2025, 16h00-18h00

Campus IPSA Paris-Ivry – Amphithéâtre

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance le qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

