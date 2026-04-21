IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace Ivry-sur-Seine
IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace Ivry-sur-Seine lundi 6 juillet 2026.
IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace Ivry-sur-Seine 6 – 17 juillet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-06T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T18:00:00.000+02:00
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https://summer-schools.fr/school-ipsa/
IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace 63 boulevard de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne
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