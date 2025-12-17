IPSAIR 2026 : Le rassemblement des passionnés de l’air et de l’espace IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace Ivry-sur-Seine 22 – 24 janvier 2026 sur inscription

Du 22 au 24 janvier 2026, l’IPSA vous invite à explorer les coulisses du ciel et de l’espace

IPSAIR 2026, le 7ᵉ Festival du Vol de l’IPSA, vous embarque pour une immersion totale au cœur de l’aéronautique et du spatial.

Prenez les commandes grâce à nos simulateurs de vol, découvrez des moteurs et des pièces d’exception, et assistez à des conférences inspirantes menées par des experts du secteur.

Passion, adrénaline et inspiration garanties !

Le festival fera également escale sur le campus de Toulouse du 12 au 14 février 2026.

Simulateurs de vol

Devenez pilote et prenez les commandes d’avions de légende

À l’occasion d’IPSAIR, vivez une expérience de pilotage hors du commun grâce à des simulateurs de vol ultraréalistes : F-18, Rafale, Bumble, Hélicoptère Bell Jet Ranger, P-47 et Motion XP (Simulateur dynamique reproduisant les mouvements réels d’un avion).

Dès 10 ans, enfilez votre combinaison de pilote et ressentez toute l’intensité du vol aux commandes de machines mythiques.

Exposition aérospatiale

À la rencontre des icônes de l’aérospatial

IPSAIR 2026 vous invite à une immersion au cœur de l’aéronautique et du spatial à travers des expositions d’objets d’exception et de scaphandres emblématiques, réalisés par Hervé Laur.

Une occasion unique d’approcher ces pièces iconiques et de découvrir le savoir-faire et la passion qui façonnent l’univers aérospatial.

Exposition photographique

Les plus belles photographies d’avions des étudiants IPSA

IPSAIR met en lumière le talent photographique et la passion des étudiants de l’IPSA à travers une exposition photos d’avions spectaculaires, réalisés par les associations Dreamage, IPSA Vega, Photosphère et l’étudiant @alxs_viewfinder, présentés en extérieur et intérieur du campus.

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-22T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T17:00:00.000+01:00

IPSA Paris, école d'ingénieurs de l'air et de l'espace 63 boulevard de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine



