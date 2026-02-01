IPSAIR IPSA Toulouse

IPSAIR

IPSA 81 Avenue de Grande-Bretagne Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-12 10:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

2026-02-12

L’École d’ingénieurs de l’air, de l’espace et des mobilités vous invite à explorer les coulisses du ciel et de l’espace sur son campus de Toulouse, ce festival c’est le rassemblement des passionnés de l’air et de l’espace !

Embarquez à bord d’avions de légende et prenez les commandes d’avions mythiques le temps d’une journée ! Grâce à des simulateurs de vol ultra-réalistes F-18, Rafale, hélicoptère Bell JetRanger, P-47 Thunderbolt ou encore Prime de Motion XP. Enfilez votre combinaison de pilote, installez-vous aux commandes et ressentez toute l’intensité du vol !

Assistez à des conférences d’exception avec Heriberto Saldivar (directeur stratégique ESA), Roxana Perrier (Enseignante & responsable partenariats campus IPSA Toulouse) et Henri-Gilles Fournier (dernier pilote du Concorde).

Découvrez le meilleur de la technologie aérospatiale, en partenariat avec les Ailes Anciennes et l’association IPSA Retro à travers une exposition qui met à l’honneur des pièces rares de l’aéronautique et des moteurs emblématiques qui ont marqué l’histoire de l’aviation.

Les talents photographiques des étudiants de l’IPSA sont également mis à l’honneur avec une exposition des plus beaux clichés aérospatiaux. Une véritable invitation au voyage à travers l’objectif des passionnés de Photosphère.

Une expérience riche en sensations fortes !

Retrouvez le détail de la programmation sur le site de l’IPSA

Inscription obligatoire, les places sont limitées. .

The École d’Ingénieurs de l’Air, de l’Espace et des Mobilités invites you to explore the backstage world of sky and space on its Toulouse campus. This festival is a gathering of air and space enthusiasts!

