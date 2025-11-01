IQTIBĀS – Allumer son feu au foyer d’un autre Théâtre de Chatillon Châtillon
IQTIBĀS – Allumer son feu au foyer d’un autre Jeudi 29 janvier 2026, 20h00 Théâtre de Chatillon Hauts-de-Seine
Début : 2026-01-29T20:00:00 – 2026-01-29T21:30:00
Fin : 2026-01-29T20:00:00 – 2026-01-29T21:30:00
C’est une histoire d’amour. Une grande histoire d’amour entre deux jeunes gens à l’aube de leur vie d’adulte. Il s’appelle Abel, elle s’appelle Balkis. Dans le feu de leur jeunesse, ils se rencontrent, s’abandonnent l’un à l’autre, croient que leur amour peut tout : les sauver d’eux-mêmes, de leur propre histoire, des fantômes passés. Amoureux ardents, ils se font des serments à la vie à la mort et traversent ensemble les premiers grands deuils de leur vie. Une nuit, tout bascule.
Au Maroc, la terre tremble, elle se fracture. Et cette ﬁssure dans la terre remonte dans le ventre de Balkis. Elle vomit toute la nuit et s’en va rejoindre la terre qui a vu naître ses ancêtres. Un, deux, trois…des jours et des jours sans nouvelles. Abel se retrouve seul, face à lui- même. La fracture se fait entre eux, aussi. Après un long temps de silence, elle lui répond, en arabe. C’est alors tout un travail de traduction qu’il doit mener pour comprendre, la comprendre, comprendre ce qui les dépasse et qui pourtant, s’est immiscé entre eux.
Écriture et mise en scène : Sarah M.
Interprètes et collaboration artistique : Hayet Darwich, Maxime Lévêque, Hussam Aliwat
Création musicale et musique live : Hussam Aliwat
Chorégraphie : Wajdi Gagui
Scénographie / Création lumière / régie générale : Colas Reydellet
Création sonore et régie son : Mikael Plunian
Motion Design : Jeanne Denize
Costumes : Léa Gadbois Lamer
Assistanat à la mise en scène : Juliette Launay
Assistanat à la scénographie et à la construction : Hervé Koelich
Traduction : Youssef Ouadghiri et Noussayba Lahlou
Directrice de production : Véronique Felenbok | Le bureau des filles*
Administration : Zoé Deschamps
Diffusion : Christelle Lechat
Relations internationales : Christelle Fleury
L’écriture de ce texte a bénéficié d’un accueil en résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon.
Production : Cie Beïna
Co-production : Théâtre cinéma de Choisy-Le-Roi, les Zébrures d’automne
Spectacle lauréat du réseau « La vie devant soi » : Houdremont – Centre culturel de la Courneuve, Théâtre Dunois, L’Étoile du Nord, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry, Théâtre de Châtillon, l’ECAM – théâtre du Kremlin Bicêtre, Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue en partenariat avec la Maison du Conte.
Soutiens : Cie Marie Lenfant (Le Mans), Collectif 12, Maison Denise Masson en partenariat avec l’IF de Marrakech
Théâtre de Chatillon 3 Rue Sadi Carnot, 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France
Compagnie Beïna – Sarah M