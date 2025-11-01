IQTIBĀS – Allumer son feu au foyer d’un autre Théâtre de Chatillon Châtillon

IQTIBĀS – Allumer son feu au foyer d’un autre Jeudi 29 janvier 2026, 20h00 Théâtre de Chatillon Hauts-de-Seine

Début : 2026-01-29T20:00:00 – 2026-01-29T21:30:00

Fin : 2026-01-29T20:00:00 – 2026-01-29T21:30:00

C’est une histoire d’amour. Une grande histoire d’amour entre deux jeunes gens à l’aube de leur vie d’adulte. Il s’appelle Abel, elle s’appelle Balkis. Dans le feu de leur jeunesse, ils se rencontrent, s’abandonnent l’un à l’autre, croient que leur amour peut tout : les sauver d’eux-mêmes, de leur propre histoire, des fantômes passés. Amoureux ardents, ils se font des serments à la vie à la mort et traversent ensemble les premiers grands deuils de leur vie. Une nuit, tout bascule.

Au Maroc, la terre tremble, elle se fracture. Et cette ﬁssure dans la terre remonte dans le ventre de Balkis. Elle vomit toute la nuit et s’en va rejoindre la terre qui a vu naître ses ancêtres. Un, deux, trois…des jours et des jours sans nouvelles. Abel se retrouve seul, face à lui- même. La fracture se fait entre eux, aussi. Après un long temps de silence, elle lui répond, en arabe. C’est alors tout un travail de traduction qu’il doit mener pour comprendre, la comprendre, comprendre ce qui les dépasse et qui pourtant, s’est immiscé entre eux.

Écriture et mise en scène : Sarah M.

Interprètes et collaboration artistique : Hayet Darwich, Maxime Lévêque, Hussam Aliwat

Création musicale et musique live : Hussam Aliwat

Chorégraphie : Wajdi Gagui

Scénographie / Création lumière / régie générale : Colas Reydellet

Création sonore et régie son : Mikael Plunian

Motion Design : Jeanne Denize

Costumes : Léa Gadbois Lamer

Assistanat à la mise en scène : Juliette Launay

Assistanat à la scénographie et à la construction : Hervé Koelich

Traduction : Youssef Ouadghiri et Noussayba Lahlou

Directrice de production : Véronique Felenbok | Le bureau des filles*

Administration : Zoé Deschamps

Diffusion : Christelle Lechat

Relations internationales : Christelle Fleury

L’écriture de ce texte a bénéficié d’un accueil en résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon.

Production : Cie Beïna

Co-production : Théâtre cinéma de Choisy-Le-Roi, les Zébrures d’automne

Spectacle lauréat du réseau « La vie devant soi » : Houdremont – Centre culturel de la Courneuve, Théâtre Dunois, L’Étoile du Nord, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry, Théâtre de Châtillon, l’ECAM – théâtre du Kremlin Bicêtre, Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue en partenariat avec la Maison du Conte.

Soutiens : Cie Marie Lenfant (Le Mans), Collectif 12, Maison Denise Masson en partenariat avec l’IF de Marrakech

Théâtre de Chatillon 3 Rue Sadi Carnot, 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France

Compagnie Beïna – Sarah M