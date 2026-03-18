Iran Nowrouz Jour de l’an iranien

Salle du Conseil municipal Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Conférence, échanges et exposition autour du Nowrouz, le Nouvel An iranien, une fête millénaire célébrant l’arrivée du printemps et le renouveau. Cette rencontre permettra de découvrir l’histoire, les traditions et la symbolique de cette célébration majeure de la culture iranienne. La soirée sera an

Conférence, échanges et exposition autour du Nowrouz, le Nouvel An iranien, une fête millénaire célébrant l’arrivée du printemps et le renouveau. Cette rencontre permettra de découvrir l’histoire, les traditions et la symbolique de cette célébration majeure de la culture iranienne. La soirée sera animée par Mme Zari Daguillon, guide-conférencière.

Salle du Conseil municipal, Carsac-Aillac

Médiathèque municipale bm.carsac-aillac@orange.fr

05 53 31 52 06 .

Salle du Conseil municipal Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr

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English : Iran Nowrouz Jour de l’an iranien

Conference, discussion and exhibition on Nowrouz, the Iranian New Year, an age-old festival celebrating the arrival of spring and new beginnings. The event will explore the history, traditions and symbolism of this major celebration of Iranian culture. The evening will be

L’événement Iran Nowrouz Jour de l’an iranien Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du pays de Fénelon