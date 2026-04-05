« Iran. Vers un long conflit ? » – Clément THERME Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Après l’extrême violence de la répression des mobilisations de janvier 2026 par le régime de Téhéran, l’Iran fait face, depuis la toute fin février, à une offensive israélo-américaine ouverte par une attaque ciblée contre les piliers du régime, dont le guide suprême Ali Khamenei.Alors que le régime semble faire preuve d’une capacité de résistance inattendue, Clément Therme livre analyse de la situation et proposera de dessiner quelques perspectives. Clément THERME est chercheur spécialiste de l’Iran contemporain, historien des relations internationales et chargé d’enseignement à l’Université Paul Valéry de Montpellier. Il publie, fin avril, Iran-Israël : la guerre idéologique, de 1979 à nos jours aux éditions Tallandier Cycle géopolitique coordonné et animé par Ulrich Huygevelde (Geopolis – Euradio)

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

https://www.univ-nantes.fr/



Afficher la carte du lieu Amphi Kerneis (Fac de Médecine) et trouvez le meilleur itinéraire

