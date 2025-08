Irati Kantuz rencontre des savoir-faire et de musique basque D19 Larrau

Irati Kantuz rencontre des savoir-faire et de musique basque D19 Larrau jeudi 7 août 2025.

Les chalets d’Iraty organisent ces trois jours de rencontre musicale et de savoir-faire pour découvrir ou redécouvrir la richesse culturelle basque marché des savoir-faire, stage de Txalaparta percussion traditionnelle basque (sur réservation), travail du chien de berger et tonte de brebis, documentaire sur le thème de la transhumance et échanges, vente de pastetx galette de mais fourrées, et pour finir Kantaldi chant basque avec Kalakan / Lea et Anuxka. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29

