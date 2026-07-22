Iratin bestak ! Fêtes à Iraty ! Mendive
dimanche 2 août 2026 · Mendive
Informations pratiques
Mendive
Iratin bestak ! Fêtes à Iraty !
Chalet Pedro Mendive Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
8h30, petit déjeuner oeuf-ventrêche.
10h30, jeux inter-village 6 personnes par équipe.
Déjeuner repas méchoui sasi ardi, animé par U-Txaranga
Après-midi animé par le groupe Kontrabanda. .
Chalet Pedro Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 55 98
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English : Iratin bestak ! Fêtes à Iraty !
L’événement Iratin bestak ! Fêtes à Iraty ! Mendive a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque
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