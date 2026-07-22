Informations pratiques

Mendive

Iratin bestak ! Fêtes à Iraty !

Chalet Pedro Mendive Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

8h30, petit déjeuner oeuf-ventrêche.

10h30, jeux inter-village 6 personnes par équipe.

Déjeuner repas méchoui sasi ardi, animé par U-Txaranga

Après-midi animé par le groupe Kontrabanda. .

Chalet Pedro Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 55 98

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English : Iratin bestak ! Fêtes à Iraty !

L’événement Iratin bestak ! Fêtes à Iraty ! Mendive a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque