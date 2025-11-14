Iration Steppas + Sinai Sound System+ Esaïa + Babc Joué-lès-Tours

Iration Steppas + Sinai Sound System+ Esaïa + Babc

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 23:00:00

fin : 2025-11-14 06:00:00

Date(s) :

2025-11-14

VAPOR HI-FI #3

Voilà une nouvelle All Night Long pimentée à la sauce dub, pour vous servir ! Une nuit qui rassemble des pontes UK de la scène underground bass music Iration Steppas, ceux-là même qui ont passé leurs 30 dernières années à repousser les limites des sounds systems !

VAPOR HI-FI #3

Voilà une nouvelle All Night Long pimentée à la sauce dub, pour vous servir ! Une nuit qui rassemble des pontes UK de la scène underground bass music Iration Steppas, ceux-là même qui ont passé leurs 30 dernières années à repousser les limites des sounds systems ! Sans parler des Sinai qui maîtrisent (jusqu’à la construction des caissons !) la fusion de cette culture avec la musique reggae et dub contemporaine. Esaïa trace quant à elle son propre sillon entre dub, techno et bass music, invitant le public à un voyage entre Kingston et Berlin, sur fond de visuels luminescents. 20 .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

VAPOR HI-FI #3

Here’s another All Night Long spiced up with dub sauce! It’s a night featuring some of the UK’s leading lights of the underground bass music scene: Iration Steppas, who have spent the last 30 years pushing the boundaries of sound systems!

German :

VAPOR HI-FI #3

Hier ist eine neue All Night Long, gewürzt mit Dub-Sauce, um Ihnen zu dienen! Die Iration Steppas, die die letzten 30 Jahre damit verbracht haben, die Grenzen der Soundsysteme zu erweitern, sind dabei!

Italiano :

VAPOR HI-FI #3

Ecco un’altra All Night Long condita con salsa dub! Una serata con alcuni dei protagonisti della scena bass music underground del Regno Unito: gli Iration Steppas, coloro che hanno trascorso gli ultimi 30 anni a superare i confini dei sound system!

Espanol :

VAPOR HI-FI #3

¡Aquí tienes otro All Night Long aderezado con salsa dub! Una noche con algunos de los líderes de la escena underground bass music del Reino Unido: Iration Steppas, ¡la misma gente que ha pasado los últimos 30 años traspasando los límites de los sistemas de sonido!

L’événement Iration Steppas + Sinai Sound System+ Esaïa + Babc Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-10-25 par ADT 37