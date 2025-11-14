IRATION STEPPAS SINAI SOUND SYSTEM – IRATION STEPPAS SINAI SOUND SYSTEM ESAIA BABC – LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours

ADÉS THE PLANET Début : 2026-02-20 à 20:00. Tarif : – euros.

ADÉS THE PLANET s’affirme comme une artiste à part, jonglant sans cesse entre force et vulnérabilité, ce qu’elle résume par son identité de « Bâtarde Sensible ». Autodidacte, elle compose ses premiers morceaux dès 2020 avant de se révéler en 2024 avec deux EP remarqués « JE PLEURE EN DANSANT » et « UN TRÈS BEL ENTERREMENT ». Sa première mixtape, « BATÂRDE SENSIBLE », marque un tournant : un projet audacieux qui brouille les genres, de la trap à la pop en passant par le rock, et où elle se livre sans filtre sur ses doutes, ses héritages et ses histoires intimes. Inspirée par des icônes allant de Dr. Dre à FKA Twigs, elle construit une musique hybride et cathartique, où chaque morceau devient une confession brute, sensible et profondément humaine.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

LE MARCHE GARE 4-6 PLACE HUBERT MOUNIER 69002 Lyon 69