IRAY TRIO Jazz métissé Madagascar-France + Pierre Tereygeol Le Théâtre Mâcon samedi 25 octobre 2025.

Le Théâtre 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

2025-10-25

Iray Trio incarne avec subtilité combien le jazz est une affaire de métissage.

Au-delà de la recherche foisonnante sur le plan des sonorités, des couleurs harmoniques et des effets acoustiques, c’est bien la plus grande unité qui est recherchée dans le jeu et les climats, puisqu’en malgache Iray signifie l’Un, au sens de l’unité. Ainsi, la recherche de cette fusion permet de mêler avec profondeur la richesse harmonique du jazz avec les rythmes de l’océan indien.

Mélodique et sensible, rythmée et subtile, tantôt chaude ou froide, la musique du trio est une invitation à visiter avec liberté les grands espaces d’ici et d’ailleurs où tout devient possible.

Lariliva Rakotoarison piano

Elvire Jouve batterie

Vincent Girard contrebasse, effets .

Le Théâtre 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

