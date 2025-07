IREKE + after IREKE dj set + warm-up selecta MÉDIATHÈQUE de Mâcon Cave à Musique Mâcon

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

IREKE, France / Bénin [Afro Tropical Groove]

Complètement de l’Ouest, les oreilles braquées sur l’Atlantique Noire, Julien Gervaix et Damien Tesson sont tous deux des enfants du collectif et de l’improvisation, terrains de jeux pour ces multi-instrumentistes complets. Avec un tropisme évident pour les grooves afro-latins, les couleurs tropicales, les bidouilles électroniques et les furieux déhanchés, les deux musiciens créent Ireke, la canne a` sucre en yoruba, comme on lève un verre de rhum bien arrange´. A` la nôtre, a` la vôtre ! Comme guide´ par l’esprit de la plante, Ireke trinque pour célébrer l’immense richesse de ces rythmes a` danser, véritables générateurs de vie, de lien et d’énergie.

Tropikadelic underdogrecords 2023

SELECTA DE LA MÉDIATHÈQUE DE MÂCON

Pour le public de la Cave à Musique, Laura & Nelly ont pioché dans les bacs de la Médiathèque pour en extraire la quintessence du tube, le concentré de bon son, le nec plus ultra de la musique, bref, ce qu’il faut pour vous mettre en jambes pour la soirée entière ! .

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69

