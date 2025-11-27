Irène Champigny, l’insoumise Le Blanc

Irène Champigny, l’insoumise Le Blanc jeudi 27 novembre 2025.

Irène Champigny, l’insoumise

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Conférence sur le thème de l’Histoire locale par Léandre Boizeau.

Elle a choisi sa vie, en une époque qui refusait encore aux femmes l’exercice de la liberté. Née Berrichonne, élevée en Touraine, fillette esseulée et rêveuse, Irène Champigny va grandir dans le Montparnasse bouillonnant des années 1920. Elle ouvre une galerie, débusque les talents, sans oublier de vivre passionnément, au mépris de la douleur.

Elle recrute un certain Robert Denoël, un talent d’écriture, et l’aide dans ses projets d’édition quand la galerie périclite. Jusqu’au bout de sa vie, sans concession à la médiocrité, elle va multiplier les rencontres, artistes ou gens de lettres, de Loutreuil à Malraux, ou Barjavel, qui lui doit tant ! Léandre Boizeau signe le portrait magnifique d’une femme qui vécut fiévreusement son époque.

Conférence UIPB par Léandre Boizeau. 3 .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

English :

Conference on archaeology by Gérard Coulon, Honorary Chief Curator of Heritage.

German :

Vortrag zum Thema Archäologie von Gérard Coulon, ehrenamtlicher Chefkonservator des Kulturerbes.

Italiano :

Conferenza sull’archeologia di Gérard Coulon, curatore capo onorario del Patrimonio.

Espanol :

Conferencia sobre arqueología a cargo de Gérard Coulon, Conservador Jefe Honorario del Patrimonio.

L’événement Irène Champigny, l’insoumise Le Blanc a été mis à jour le 2025-09-09 par Destination Brenne