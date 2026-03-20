Irène Menat Mémoire de filetière CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure
Irène Menat Mémoire de filetière CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure jeudi 9 avril 2026.
Irène Menat Mémoire de filetière
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Dans le cadre de l’exposition Femme du port , les filetières-ramendeuses sont mises à l’honneur.
Elles ont occupé une place essentielle dans la vie du port de Saint-Jean-de-Luz–Ciboure.
Avec le déclin de l’activité de pêche et la raréfaction des bolincheurs, ce métier a peu à peu disparu.
Toutefois, certaines, comme Irène Menat, perpétuent la mémoire de ce savoir-faire maritime.
Venez la rencontrer et partager un moment d’échange lors d’une démonstration de ramendage au CIAP. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com
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English : Irène Menat Mémoire de filetière
L’événement Irène Menat Mémoire de filetière Ciboure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque