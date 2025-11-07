IRHO & STEPH en concert au Ti Punch Ti Punch Locquirec

IRHO & STEPH en concert au Ti Punch

Ti Punch 56 Route de Plestin Locquirec Finistère

Début : 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Le Ti Punch à Locquirec organise un nouveau dîner concert. Cette fois, c’est le duo Irho et Steph qui animeront la soirée en reprenant des chansons françaises et internationales. Une animation N’oublie pas les paroles se tiendra aussi, avec de super lots à gagner !

Profitez aussi du menu découverte du Ti Punch, concocté pour la soirée. Menu à 34€ sur réservation. .

Ti Punch 56 Route de Plestin Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 79 37 73

