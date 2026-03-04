Irina Leach solo + Takumi Seino & Manuel Adnot – Saison Pannonica, Salle Pannonica, Nantes

Irina Leach solo + Takumi Seino & Manuel Adnot – Saison Pannonica Mercredi 11 mars, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

Irina Leach solo : Active dans des projets aux esthétiques variées, influencée aussi bien par Thelonious Monk, Carla Bley, Bills Evans que Craig Taborn ou encore Otis Sandsjö, Irina Leach est en quête d’une musique qui lui ressemble. Afin de faire résonner toutes les facettes de son univers, l’artiste a créé son propre système. Elle imbrique son travail en différents tableaux, chacun ayant ses caractéristiques propres, telles que le rythme, l’harmonie, les couleurs ou encore le mode de jeu. Faisant le choix de l’authenticité, dans ce projet tout à fait personnel, la pianiste ne joue qu’en acoustique, explorant ainsi la richesse harmonique et le potentiel percussif de son instrument.

Takumi Seino & Manuel Adnot : Musicien au jeu particulièrement subtil et grand improvisateur, Takumi Seino embrasse toutes les musiques du jazz au rock, en passant par les musiques traditionnelles. À travers sa guitare, il partage sa poésie singulière et son univers intimiste. Guitariste d’avant-garde, musicien improvisateur, compositeur, Manuel Adnot axe son travail sur une approche alternative de l’instrument qui le conduit à jouer aussi bien sur guitare nylon dite « classique » que sur une guitare à 8 cordes réalisée spécialement. Il est fortement influencé par la culture Japonaise.

Lors de leur première rencontre en 2015, les deux guitaristes jouent une dizaine de concerts en France (Nantes, Paris) et au Japon (Kobe, Osaka, Kyoto). Dix ans plus tard, le duo se reforme et retrouve son dialogue improvisé à deux guitares, au-delà des continents.

