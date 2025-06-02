IRIS AU FIL DE LA SEINE – LA SEINE MUSICALE – PETITE SEINE Boulogne Billancourt

IRIS AU FIL DE LA SEINE – LA SEINE MUSICALE – PETITE SEINE Boulogne Billancourt dimanche 14 juin 2026.

IRIS AU FIL DE LA SEINE Début : 2026-06-14 à 16:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : IRIS AU FIL DE LA SEINEIris, une petite fille curieuse, nous emmène en voyage au fil de l’eau, guidée par la musique. Un spectacle familial qui mêle patrimoine, paysage sonore et illustrations poétiques.En vacances à Nogent-sur-Seine, Iris rêve de rejoindre Le Havre et de se baigner dans la mer. Lorsqu’elle découvre un bout de bois amarré, elle décide de tenter l’aventure. De l’Île Saint-Etienne à l’Île Lacroix, en passant par l’Île Seguin qui accueille La Seine Musicale, ce bâtiment sorti des terres des anciennes usines Renault, Iris vogue et navigue, et part à la découverte de l’histoire du patrimoine de la Seine. Un voyage initiatique tout en musique, tantôt originale, tantôt classique, sur fond d’animations tirées des illustrations du livre jeunesse original. A partir de 4 ans. Durée : 1h30 sans entracte DISTRIBUTION Donia Berriri – voix, synthétiseurs, composition Jean-Brice Godet – clarinettes, dictaphones, composition

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SEINE MUSICALE – PETITE SEINE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92