Iris au fil de la Seine L’atelier du plateau Paris

Lorsqu’elle découvre un bout de bois amarré, elle décide de tenter l’aventure et descend le cours de la Seine pour accoster sur huit îles emblématiques… Voyage initiatique et poétique, ce spectacle tiré de l’album jeunesse éponyme nous fait découvrir les nombreuses histoires méconnues de ces îles aux architectures si insolites. De l’Île Saint-Etienne – bagne pour femmes – à l’Île Lacroix – village de Far West reconstitué, chaque étape nous plonge dans un univers sonore et une époque différente. Une épopée musicale et architecturale onirique mêlant chansons originales, matières sonores et répertoire classique sur fond d’animations graphiques poétiques.

avec : Donia Berriri, voix, synthés, composition, Jean-Brice Godet, clarinettes, dictaphones, composition.

En vacances à Nogent-sur-Seine chez sa tante Ilda, Iris s’ennuie et rêve de rejoindre Le Havre pour se baigner enfin dans la mer.

Le mardi 07 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-08T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-07T20:00:00+02:00_2026-04-07T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/iris-au-fil-de-la-seine/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



Afficher la carte du lieu L’atelier du plateau et trouvez le meilleur itinéraire

