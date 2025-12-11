Iris Tour 2025 Esca’Bzzz Game Séchoir Saint-Jory-de-Chalais

Iris Tour 2025 Esca’Bzzz Game

Séchoir 13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

Lors de leur arrivée au Séchoir, l’équipe a fait une étrange découverte. Une ruche complète, sans aucune abeille à l’intérieur, verrouillée par 8 cadenas à code, avec une note laissée dessus

Après 50 ans d’apiculture, j’ai enfin trouvé le(s) trésor(s) des abeilles…

A vous de découvrir ce trésor… .

Séchoir 13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais 24428 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 28 42 04

English : Iris Tour 2025 Esca’Bzzz Game

On arriving at the Dryer, the team made a strange discovery. A complete beehive, with no bees inside, locked by 8 coded padlocks, with a note left on it:

After 50 years of beekeeping, I have finally found the treasure(s) of the bees…

It’s up to you to discover this t

