Iris Tour 2025 Esca’Bzzz Game Séchoir Saint-Jory-de-Chalais
Iris Tour 2025 Esca’Bzzz Game Séchoir Saint-Jory-de-Chalais mardi 7 avril 2026.
Iris Tour 2025 Esca’Bzzz Game
Séchoir 13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28
Lors de leur arrivée au Séchoir, l’équipe a fait une étrange découverte. Une ruche complète, sans aucune abeille à l’intérieur, verrouillée par 8 cadenas à code, avec une note laissée dessus
Après 50 ans d’apiculture, j’ai enfin trouvé le(s) trésor(s) des abeilles…
A vous de découvrir ce t
Lors de leur arrivée au Séchoir, l’équipe a fait une étrange découverte. Une ruche complète, sans aucune abeille à l’intérieur, verrouillée par 8 cadenas à code, avec une note laissée dessus
Après 50 ans d’apiculture, j’ai enfin trouvé le(s) trésor(s) des abeilles…
A vous de découvrir ce trésor… .
Séchoir 13 Rue de la Paix Saint-Jory-de-Chalais 24428 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 28 42 04
English : Iris Tour 2025 Esca’Bzzz Game
On arriving at the Dryer, the team made a strange discovery. A complete beehive, with no bees inside, locked by 8 coded padlocks, with a note left on it:
After 50 years of beekeeping, I have finally found the treasure(s) of the bees…
It’s up to you to discover this t
L’événement Iris Tour 2025 Esca’Bzzz Game Saint-Jory-de-Chalais a été mis à jour le 2025-12-09 par Isle-Auvézère